Ilfattoquotidiano.it - Robot esegue doppio trapianto di polmoni: è la prima volta. “Così si limita il dolore e si riduce l’impatto dell’intervento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lei, per, aveva studiato la procedura in quanto medico. Poi Cheryl Mehrkar è diventata lapersona al mondo operata per unaieseguito interamente da un. È successo negli Stati Uniti lo scorso 22 ottobre, al NYU Langone Transplant Institute, e l’intervento è stato guidato da Stephanie H. Chang, professore associato del Dipartimento di chirurgia cardiotoracica nella NYU Grossman School of Medicine e direttore chirurgico del Programma dipolmonare dell’istituto. La procedura, spiegano, segna una sperché mostra il potenziale della chirurgiaica e della cura mininvasiva per i pazienti.Mehrkar, 57 anni, era affetta da una decina di anni da broncopneumopatia cronica ostruttiva. Utilizzando il sistemaico da Vinci Xi, sono state praticate piccole incisioni tra le costole, quindi è stato utilizzato il sistemaico per rimuovere i, preparare il sito chirurgico e impiantare i nuovi organi.