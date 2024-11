Thesocialpost.it - “Rischio salmonella, non mangiatelo”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: l’allarme del ministero

Leggi su Thesocialpost.it

Ildella Salute ha pubblicato un avviso di richiamo riguardante un prodotto alimentare. Si tratta di albume d’uovo pastorizzato, proveniente da galline allevate a terra, distribuito da Lidl Italia S.r.l. e prodotto da Eurovo S.r.l. nello stabilimento in via Cavecchia 75, a Calisese di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena.Leggi anche: La Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la RussiaIl richiamo è stato emesso a causa della rilevazione dispp nel prodotto. Le confezioni interessate sono quelle da 500 grammi, contrassegnate con il numero di lotto K 622460 e una data di scadenza fissata al 13/12/2024.Questo prodotto non è sicuro per il consumo. I consumatori che possiedono il prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Lidl dove è stato acquistato e ricevere il rimborso.