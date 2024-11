Game-experience.it - PlayStation, disponibili le offerte per il Black Friday

Gli sconti per ildi Sony sono finalmente iniziati. Dal 22 novembre a 2 dicembre sarà possibile acquistare videogiochi, abbonamenti alPlus, console, VR, accessori e non solo a un prezzo vantaggioso.Al momento è possibile acquistare5 con un taglio del prezzo di 70€: PS5 in bundle con Cobalt Star e bonus dedicati a Fortnite è disponibile a 474,99€, mentre5 Slim è acquistabile a 373,99€. Lato accessori sarà possibile usufruire di uno sconto del 25% sui controller, mentre ilVR2 è scontato al 40%. Come già anticipato non mancano lededicate agli abbonamenti che permettono ai videogiocatori di acquistare un abbonamento alPlus per dodici mesi a un prezzo decisamente ridotto, arrivando a risparmiare fino al 30%.