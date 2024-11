Gaeta.it - Nuove fermate ferroviarie a Itri: i treni da Roma fermano dal 1° dicembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal 1°, il servizio ferroviario che connetteTermini a Minturno arricchirà il proprio itinerario con una nuova fermata alla stazione di, in provincia di Latina. Questa decisione risponde a una richiesta avanzata da tempo dai pendolari locali, che manifestavano la necessità di avere maggiore accessibilità a un servizio tanto utile per gli spostamenti quotidiani.Il potenziamento del servizio ferroviarioLa Regione Lazio ha annunciato che il treno delle 13.36, identificato con i numeri 12733 e 12735, effettueràanche a. Questo cambiamento è stato accolto con entusiasmo sia dagli utenti che dagli amministratori locali. L’assessore ai Trasporti della Regione, Fabrizio Ghera, ha evidenziato come questa modifica rappresenti un passo importante per migliorare le opportunità di mobilità per i pendolari.