Nole | madre uccide la figlia di 10 mesi e tenta il suicidio

L’aveva partorita 10fa. La sua bambina. Stamattina l’ha annegata nella vasca da bagno e poi hato di suicidarsi colpendosi più volte al petto con un coltello.L’orrore di uno dei peggiori incubi in cui possa perdersi un essere umano si è materializzato a, nel Basso Canavese, territorio di Torino.Unha ucciso la sua piccolina.Probabilmente preda depressione post partum, quella che per cui già durante la gravidanza era in cura. Oggi pomeriggio era previsto l’ennesimo incontro dallo psicologo.Ma il percorso è stato interrotto nel peggior dei modi.E’ stato il padre della piccola ad accorgersi di quel che era avvenuto. Precipitatosi in bagno, ha cercato disperatamente di ricondurre a se la piccina, di rianimare la, ma ormai qualsiasitivo si sarebbe rivelato vano.