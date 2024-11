Spazionapoli.it - Napoli-Roma, Ciro Esposito sarà ricordato al Maradona: l’iniziativa svelata dalla mamma Antonella

Domenica ciun grande omaggio a, il tifoso delmorto nel 2014 in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, a.Al Diego Armando, domenica ciuna grandissima emozione. Da ormai dieci anni, la sfida traè un’occasione per ricordare e mai dimenticare, il tifoso azzurro che fu ucciso prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, nel maggio del 2014, a. In questi anni, tantissime sono state le iniziative per ricordarlo: l’ultima, in programma proprio nella sfida tradi domenica, 24 novembre.La conferma arriva direttamentemadre del tifosi,Leardi, che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. “Mio figlioalcon una coreografia speciale”, ha svelato Leardi nel corso del suo intervento.