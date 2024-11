Secoloditalia.it - Mur, 475 mln al fondo per borse di studio di ricercatori e progetti scientifici. Bernini: dare valore a talenti e innovazioni di qualità

È di 475 milioni lo stanziamento per la terza edizione del bando Fis, ilItaliano per la Scienza. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha confermato l’investimento per la ricerca di base rifinanziando ildedicato aemergenti ed esperti sui principali ambiti della ricerca. Ambiti che spaziano dall’ingegneria alle scienze della vita, al settore medico-scientifico. Gli stanziamenti interessano due annualità, il 2024 e il 2025, e riguardanocaratterizzati da alta qualificazione scientifica, originalità e innovatività, per un importo che va da un minimo di 1 milione a un massimo di 1,9 milioni.Il Fis nasce sul modello dell’European Research Council (ERC), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base che valuta iper l’eccellenza della loro attività, ed anche in questa terza edizione vengono confermati i tre schemi di finanziamento: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant.