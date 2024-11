Ilfattoquotidiano.it - Morace (M5s) contro la Rai: “Il tennis maschile in diretta, quello femminile ignorato”. E Binaghi: “Non ci hanno mai chiesto i diritti tv”

Il fatto che la Rai non abbia trasmesso l’ultima edizione della Billie Jean King Cup di, che ha visto trionfare l’Italiaguidata da Tathiana Garbin, è qualcosa di “anacronistico, i tempi sono cambiati”. Queste le parole rilasciate a LaPresse da Carolina, ex ct della nazionaledi calcio e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Era stata propriodopo la straordinaria vittoria di Jasmine Paolini e compagne a denunciare la scelta della tv pubblica di acquisire itelevisivi della Coppa Davis ma non quelli della Billie Jean King Cup, stessa competizione a squadre. “Le ragazze delfanno la storia, ma la Rai decide di ignorarle“, aveva scritto in un post su Instagram. Aggiungendo: “La Rai dovrebbe essere di tutti, donne e uomini“.