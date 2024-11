Inter-news.it - Mandorlini: «Inzaghi come Trapattoni. Inter, prendi questi due!»

Il doppio ex die Veronaha parlato di Simoneparagonandolo a Giovanni. Poi consiglia i nerazzurri sul mercato.DOPPIO IMPEGNO – Andreasulla possibilità dell’di fare bene sia in Serie A che in Champions League: «Per me sì.qualità di rosa ed esperienza i nerazzurri hanno tutto per arrivare in fondo anche in Europa, al netto dei soliti due-tre top club stranieri di altissimo livello che restano molto temibili. Già due anni fa, però, l’ha dimostrato di poterla vincere la Champions ed è arrivata a un passo dal battere il Manchester City a Istanbul. Mi sembra che tutto l’ambiente stia approcciando alle gare di coppa con la massima intensità e determinazione; perciò occhio ai nerazzurri. E poi dopo tanti anni sarebbe anche l’ora di riportare la Champions in Italia.