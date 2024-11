Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile in DIRETTA: dominio totale Imoco al Forum di Assago!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti.Trascinatrice Haak con 20 punti, 10 punti per una fantastica Gabi e per Chirichella.25-20, 25-18, 25-15, punteggio in discesa per l’di Santarelli che prende il largo in classifica. 44 attacchi a 34, appena 10 errori contro i 23 di. 8 muri a 8.15-25 VINCE3-0 ALDI! Vittoria nettissima sudi una squadra praticamente impeccabile.15-24 Errore di Orro: nove match point.15-23 Trova il corridoio giusto Egonu.14-23 Riflesso difensivo di De Gennaro che porta il punto.14-22 Mani fuori di Orro.13-22 Diagonale strettissima di Egonu.12-22 Muro di Sylla.11-22 Un altro punto per una super Cristina Chirichella.