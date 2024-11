Lanazione.it - Le ragazze della Ricel ‘liquidano ’ il Pardossi in pochi minuti

15: Pasqualetti, Baisi, Filidei, Biondi, Andreini, Moroni, Simonini. All. Natali.: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Sidoni. All. Nista. Arbitro: Pratali di Empoli. Marcatori: 5 Maffei (R), 4 Chiorazzo (R), 3 Sidoni (R), 2 Rizzato (R), 1 Orsini (R). 1 Simonini (S). PONTEDERA – La, grande dominatrice del campionato regionale femminile di calcio a 5, non ha avuto alcun problema contro il Santa Maria a Monte-, formazione messa insieme all’ultimo momento e conalle prime armi. Al campo didi Pontedera mister Nista si è presentato per scelta con poche giocatrici per non lasciarle ferme in panchina col freddo pungente. La pratica è stata chiusa dalle giallonere già nel primo tempo, finito 9 a 1. Anche la ripresa è stato un monologo delle "apette".