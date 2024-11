Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Caucci: "Assistenza ai disabili, il servizio è garantito. Solo problemi iniziali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manuela, assessore comunale ai Servizi sociali: al netto delle polemiche, qual è la situazione odierna dell’educativa domiciliare? "Nessuno di coloro che ha effettuato, in tempi diversi, la richiesta del, al momento è sfornito delle ore didomiciliare. Il problema è statoed esclusivamente un differimento nell’avvio dell’intervento stesso per poche famiglie, riconducibile alle procedure di valutazione del bisogno assistenziale. È fuorichi non ha richiesto ilo chi usufruisce di altri progetti". Quindi non si è verificato alcun problema secondo lei? "No, siamo stati un po’ in affanno a causa del cambiamento imposto dalla nuova legge regionale sociosanitaria varata a maggio che ha introdotto il Pai (Piano assistenziale individualizzato, ndr), obbligatorio per tutti i soggetti contà gravi o gravissime.