Lettera43.it - La Talpa chiude in anticipo: lunedì 25 novembre la puntata finale

Leggi su Lettera43.it

Brutte notizie per i fan de La. Il reality show condotto da Diletta Leotta, tornato a 16 anni di distanza dalle edizioni con Paola Perego,rà in. La quartadel 25sarà anche l’ultima e accorperà, in un super appuntamento, anche la quinta e la sesta previste per le due settimane successive in un montaggio serrato. Una mossa possibile grazie al fatto che lo show è trasmesso in differita, fattore che aveva fatto storcere il naso a molti spettatori. Adnkronos ha poi aggiunto che l’ultimo appuntamento darà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutti gli ultimi episodi fino alla scoperta della. Chi vorrà vedere invece la versione integrale potrà trovarla in streaming sulla piattaforma Infinity. Lanon ha goduto infatti di ottimi ascolti, calati diinfino al 10,6 per cento di18