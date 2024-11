Ilrestodelcarlino.it - La rabbia delle famiglie: “Ci vuole più rispetto per chi ha figli gravi. Noi, tra dolore e caos”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 22 novembre 2024 – Ritardi, complicazioni, burocrazia,mancanze sotto l’aspetto comunicativo. Non deve essere facile per una famiglia con a carico un ragazzino disabile grave ossimo pensare a tutto. La vita spesso diventa un calvario e ciun surplus di amore per gestire situazioni umane drammatiche. Unamadri più battagliere in questo senso è Simona Fiori. Suoo Mattia, 17 anni, deve essere seguito con la massima attenzione: “Io sono una di quelle che rompe di più le scatole, che si informa e chiede a chi di dovere tutte le spiegazioni possibili. Non tutte sono come me – spiega la Fiori – Nei confronticon un bambino disabile cipiù attenzione, delicatezza e pazienza. L’altra sera ho seguito la seduta della commissione da casa, avevo deciso di andare in presenza poi non me la sono sentita.