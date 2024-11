Linkiesta.it - La Corte dell’Aia e la legittimità della politica occidentale

La clamorosa decisionepenale internazionale di emettere un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il suo ex ministroDifesa, Yoav Gallant (oltre al capo militare di Hamas, Mohammed Deif, probabilmente già morto in un raid a Gaza) torna a sollevare il problemaguerra e le accuse all’intero occidente di usare due pesi e due misure in materia di diritto internazionale e difesa dei diritti umani.Anche perché, come nota Nicholas Kristof sul New York Times, se Israele ha commesso crimini di guerra a Gaza, lo ha fatto utilizzando armi fornite dagli americani; se ha tentato deliberatamente di ridurre alla fame i civili, lo ha potuto fare con la protezione degli Stati Uniti all’Onu, che hanno bloccato gli sforzi più incisivi per far arrivare cibo alla popolazione affamata.