Investimenti esteri giù in Europa, Italia perde quote di mercato

L'fatica neglidiretti(Ide) e l'parte della sua quota dicontinentale. E' quanto emerge dall'EY Attractiveness survey 2024, il sondaggio annuale su settore che per la prima volta dal 2019 evidenzia un calo dei progetti di Ide in, con una diminuzione di circa il 4%. Parallelamente, l'ha registrato una flessione del 12%, che porta la sua quota didal 4,1% al 3,8% del totale di numeri dinel Vecchio continente. Guardando al futuro, l'si dimostra comunque una destinazione di investimento attrattiva: il 74% dei dirigenti intervistati, rispetto al 54% del 2023, sta attivamente considerando di espandere le proprie attività innei prossimi 12 mesi. Nel primo semestre del 2024, secondo le prime elaborazioni, l'ha registrato un andamento costante degli Ide, in controtendenza rispetto al resto d', dove si osserva invece un calo.