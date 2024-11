Movieplayer.it - Il Signore degli anelli: il set LEGO Icons di Gran Burrone è in sconto su Amazon per il Black Friday

Leggi su Movieplayer.it

Sui fan de Ilpossono trovare, attualmente parlando, il setdiin offerta, per il2024. Il setIlè attualmente in offerta super il2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 459,99€, con unodell'8% sul prezzo più basso recente indicato (499,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al set in questione passando dal box qui sotto, o . Il setè venduto e spedito daIl, una porta verso la Terra di Mezzo, il rifugio elfico immerso tra le montagne della Terra di Mezzo, prende vita in un .