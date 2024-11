Il premio Nobel Stiglitz | Per l’Italia conseguenze pessime dalla firma del Patto di Stabilità

Leggi su Open.online

Ilper l’Economia Josephnel suo nuovo libro La strada verso la libertà (Einaudi) ribalta la visione di Friedrich von Hayek. L’economista austriaco nel suo La strada verso la schiavitù sosteneva che l’intervento pubblico in economia fosse la tomba delle libertà.dice che è il capitalismo senza freni a creare terreno fertile per l’autoritarismo. Domani interverrà all’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle. Oggi spiega al Fatto Quotidiano che il capitalismo neoliberista «allarga le disuguaglianze, porta alla stagnazione economica e consente alle aziende di abusare del proprio potere di mercato. Larghe fasce di popolazione non se la passano bene. Ne deriva un senso di alienazione che si traduce in consenso per demagoghi come Trump».Il capitalismo progressistaAl suo posto nel colloquio con Chiara Brusinipropone il capitalismo progressista: «Manterrebbe elementi di economia di mercato, ma con più regolamentazione per correggere i fallimenti del mercato stesso a partire dall’inquinamento, per garantire la concorrenza e per limitare le forme di sfruttamento che sono state al centro di larga parte del capitalismo.