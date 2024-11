Panorama.it - Finalmente parte IRIS2, l'anti Starlink europeo

L'idea che Elon Musk o qualche altro personaggio o governo possano avere il monopolio delle connessioni web commerciali via satellite non è mai piaciuta a Bruxelles, tanto meno ora che il capo di SpaceX è così vicino al neo rieletto presidente Donald Trump. Così dopo oltre due anni di discussioni, a fine ottobre la Commissione europea ha scelto di far realizzare la sua costellazione di satelliti Iris² a un consorzio guidato da Ses, Eutelsat e Hispasat. Si tratta di satelliti per la connessione a banda larga, del tutto alternativi a quelli dell'uomo più ricco del mondo, che nascerà ufficialmente quando le parti in causa firmeranno il contratto di concessione della durata di dodici anni, ovvero entro dicembre, come ha affermato la Commissione stessa in una dichiarazione all'inizio di questo mese.