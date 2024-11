Game-experience.it - Final Fantasy 14 Mobile sarà gratis? Naoki Yoshida condivide nuovi dettagli su prezzo e contenuti

Leggi su Game-experience.it

ha condiviso delle informazioni inedite su14, nuova edizione del celeberrimo MMORPG di Square Enix in arrivo su dispositivi iOS ed Android nel corso del 2025.Yoshi-P ha preso parte in queste ad una nuova intervista con IGN USA, rivelando proprio in questa occasione che la versionedella quattordicesima Fantasiae includerà gli stessidella versione per console e PC, consentendo in questo modo ai fan di gustarsi un titolo “freemium”.Il produttore di14 ha quindi affermato che insieme a Tencent Games e Lightspeed hanno deciso prima di tutto di rendere la versionefree to play, con l’obiettivo di permettere alla più ampia fetta di pubblico di poterla prova gratuitamente.Nonostante questo però il giococontraddistinto da tutti iche hanno reso così amato l’MMORPG su PC e console, stando a quanto affermato da: “Posso dirvi che ci siamo assicurati che il cuore del nostro videogioco rimanesse intatto anche su, rendendolo però al contempo accessibile ad un pubblico più vasto.