Droga in auto, la Stradale arresta un marocchino

Arezzo, 22 novembre 2024 – Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia della Sottosezione Poliziadi Arezzo-Battifolle, in servizio di vigilanza, ha fermato per un controllo un’Alfa Romeo Giulietta con targa italiana. A bordo solo il conducente, trentacinquenne originario del Marocco e residente nella provincia di Pisa, in viaggio verso sud. Da subito l’uomo è apparso nervoso e gli Agenti hanno pensato che avesse qualcosa da nascondere, sebbene la macchina non risultasse rubata o da ricercare e ad una prima occhiata si presentasse apparentemente vuota. Ma l’odore acre tipico dell’hashish percepito dai poliziotti nell’abitacolo ed il fatto che il fermato risultasse già noto alle Forze di Polizia, hanno indotto gli investigatori a procedere a un controllo più accurato in caserma. Solo lì, passando al setaccio l’abitacolo della Giulietta, i poliziotti si sono accorti che parte della plancia era stata staccata e poi nuovamente incollata e che nel vano dove normalmente trova posto l’airbag erano stati occultati 5 involucri avvolti con nastro da pacchi.