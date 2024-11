Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Aosta: il fermano Teima non risponde alle domande del gip

Fermo, 22 novembre 2024 - Si avvalso della facoltà di nonre Sohaib, il 21ennedi origini marocchine accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata, la 22enne francese Auriane Laisne, il cui cadavere era stato trovato nell’aprile scorso in una chiesetta abbandonata nei boschi di La S, in Val d'. Si è svolto questa mattina10 nel carcere di Torino, davanti al gip del tribunale di, l’interrogatorio del ragazzo difeso dagli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra. Interrogatorio che si sarebbe dovuto tenere ieri in remoto attraverso un video collegamento, ma che è stato rinviato ad oggi per la mancanza in carcere del dispositivo ammesso dalla legge per determinati procedimenti online. Come detto,si è avvalso della facoltà di nonre e gip, che ha presieduto anche l’udienza di convalida dell’arresto, ha confermato la misura cautelare in carcere per quello che al momento è l’unico indiziato del