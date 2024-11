Quotidiano.net - Cosa succede adesso. Bibi diventa ricercato. “Non è al di sopra della legge”

Roma, 21 novembre 2024 – Crimini contro l’umanità: i mandati d’arresto che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti di Benjamin Netanyahu, del suo ex ministroDifesa Yoav Gallant e del leader di Hamas Mohammed Deif ha sollevato una selva di domande che vanno ben oltre il Medio Oriente in fiamme, anche perché trasformano il premier israeliano e gli altri destinatari del provvedimento in ricercati “globali”. Tanto che il presidente dello Stato ebraico Herzog parla di “pagina buiagiustizia” ed alcuni paesi, come Usa e Argentina, respingono con forza la decisioneCpi. epa11294950 Prosecutor of the International Criminal Court (ICC), Karim Khan, speaks during a meeting with Attorney General of Venezuela, Tarek William Saab, and the President of the National Assembly, Jorge Rodriguez at the Federal Legislative Palace in Caracas, Venezuela, 22 April 2024.