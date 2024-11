Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, la confessione durante l’interrogatorio: “Cosa ho fatto ai miei figli”

Leggi su Thesocialpost.it

è la ragazza di 21 anni accusata di omicidio volontario per la morte di due neonati trovati seppelliti in giardino nella villetta della sua famiglia a Vignate di Traversetolo (Parma). Ora le indagini sul suo conto potrebbero essere ad una svolta, visto che è diventato di pubblico dominio il contenuto dela cui è stata sottoposta il 10 settembre scorso. Le sue parole potrebbero rivelarsi fondamentali per scoprire la verità dell’orrore che è accaduto in quella casa.Leggi anche:, il racconto della vicina: “In quel giardino ci faceva le grigliate con le amiche”ha dettoIl gip Luca Agostini, nell’ordinanza in cui chiede l’arresto di, definisce quelcome un “traguardo investigativo”.