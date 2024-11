Inter-news.it - Casini: «Mi ricandiderò? Scioglierò a breve le riserve!»

Leggi su Inter-news.it

Lorenzo, attuale Presidente della Lega Serie A, ha riferito che nei prossimi giorni scioglierà ogni riserva riguardo una sua possibile ricandidatura ai vertici del calcio italiano.LE DICHIARAZIONI – Lorenzoha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea della Lega Serie A, di cui è Presidente. A proposito della propria possibile ricandidatura, il giurista ha parlato in questi termini: «la riserva nei prossimi giorni. Gravina? Si è parlato della presidenza federale, c’è stato anche un certo consenso. È importante che la Serie A individui quali sono le priorità del prossimo quadriennio. Temi su cui, in federazione, dovrà concentrarsi il prossimo presidente».chiude, per il momento, il discorso relativo al ricorsoIL PENSIERO –ha poi proseguito pronunciandosi sulle ultime novità relative agli emendamenti allo Statuto federale e l’atteggiamento assunto dalla Lega sul punto.