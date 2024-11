Lanazione.it - Capodanno diffuso in cinque piazze. Show itineranti in via Palazzuolo e Finiguerra

Leggi su Lanazione.it

Il’ ine la novità di bandin due strade, viae via Maso, che sono state al centro del dibattito ma solo sulla sicurezza: il Comune di Firenze invece, a, manda un altro messaggio ed è quello che con arte e cultura si possono sconfiggere fenomeni di criminalità. La delibera, che ha ricevuto l’ok dalla giunta ed è stata portata dall’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, prevede l’inizio delle procedure per l’organizzazione degli eventi. L’obiettivo è portare, ad esempio, cori gospel in piazza San Giovanni, musica jazz in piazza Santissima Annunziata, l’orchestra dal vivo in piazza Santa Croce e in Oltrarno e uno spettacolo di intrattenimento multidisciplinare dal vivo in piazza della Signoria. "Sarà undi musica diffusa nelle strade e nelle– ha spiegato Bettarini – con eventi dal vivo ine bandin Oltrarno, in viae in via, due strade che vogliamo coinvolgere e valorizzare attraverso eventi e cultura per tutti.