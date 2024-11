Ilgiorno.it - Bentornata Francesca. Una commedia di libertà e autoironia

Leggi su Ilgiorno.it

Un omaggio alle donne emancipate e controcorrente: questo è ““, lascritta da Valentina Ferrari in scena oggi e domani alle 21 ad Alta Luce Teatro. Spettacolo inserito in un palinsesto ideato per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“, in ““ sono proprio le donne a farla da padrone, non senza. Lidia (Sarah Paoletti) e Marina (Valentina Ferrari) sono una coppia sposata da anni. Lidia è una chef stellata, Marina una manager affermata e molto legata alla sorella(Silvia Pietta), cantante dalla vita turbolenta. Un giorno, dopo mesi di lontananza,si presenta a casa delle due donne con un bambino in fasce e chiede ospitalità. Inizia una convivenza difficile fra pannolini, fidanzati, amiche, pianti e risate.