Ilgiorno.it - A Lodi mancano 10 agenti della stradale: appello al prefetto del sindacato Sap

, 22 novembre 2024 – “La poliziadiè sotto organico, abbiamo chiesto aiuto alEnrico Roccatagliata”. Lo annunciano i sindacalisti delautonomo di polizia Sap, dopo l’incontro, tenuto con il, sull’argomento. Ha partecipato una delegazionesegreteria, guidata dal segretario provinciale Francesco Guidi: ”La grande disponibilità all’ascolto e la competenza del, hanno creato un clima costruttivo, improntato alla risoluzione delle problematiche - spiegano dal-. Tra i vari temi è stata posta la situazione legata alla grave carenza di organicosezionePoliziadi: l’ufficio in questione, al netto del personale burocratico, soffre in particolar modo di mancanza di personale per poter comporre le pattuglie.