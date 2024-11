Gaeta.it - Weekend all’insegna del cioccolato e delle tradizioni culinarie in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Tra novembre e dicembre, l’si accende con eventi che celebrano non solo il, ma anche un’ampia varietà di specialità locali. Le sagre e le manifestazioni di questo periodo offrono un’opportunità unica di coniugare gastronomia, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Gli amantibontàpossono scegliere tra numerose occasioni per gustare prodotti tipici e scoprireradicate nel territorio.Chocofestival a ChietiDal 22 al 24 novembre 2024, Chieti diventa la capitale delcon il Chocofestival, un evento che promette di attirare golosi da ogni parte d’. Questa manifestazione offre un ampio assortimento di espositori specializzati nel, ognuno con le proprie creazioni uniche. Non mancano attività come degustazioni guidate e show cooking, dove esperti del settore mostrano come trasformare ilin opere d’arte