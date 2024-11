Romadailynews.it - Valeriani (PD): gravissimo negare a Commissione Trasparenza atti richiesti

“Ho reiterato agli uffici competenti la richiesta di inviare sia le istruttorie relative ai comuni beneficiari dei contributi previsti dalla DGR 845, sia quelle relative ai comuni esclusi. Ho ricevuto oggi una comunicazione da parte degli uffici che mi ‘informano’ che i dati dei comuni non finanziati e le relative istruttorie non possono essere inviati allaperché la Giunta Rocca sta preparando un provvedimento analogo alla DGR 845 che potrebbe riguardare i comuni precedentemente esclusi dai finanziamenti”.Così in un comunicato Massimiliano, Presidente dellae Consigliere Regionale del PD.“Secondo gli uffici, ci sarebbe il rischio di violare la riservatezza dinon ancora approvati. Oltre a essere offensivo nei confronti del ruolo istituzionale che ricopro, ricordo agli assessori di riferimento di tali strutture che il rifiuto di inviare allale istruttorie richieste equivale a violare l’articolo 30 del nostro Statuto ai commi 3 e 4 che consentono a tutti i consiglieri di prendere visione di ogni documentazione utile allo svolgimento del loro mandato, compresi quelli considerati riservati, con l’obbligo di mantenere la riservatezza.