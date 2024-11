Liberoquotidiano.it - Urbanistica: Roggiani (Pd), 'su salva Milano no inciuci, destra si è allineata a noi'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico oggi vota a favore di questo provvedimento non perché intenda fare compromessi con la, ma perché il governo e i parlamentari di centrosono venuti sulle nostre posizioni. Abbiamo ottenuto il riconoscimento di un principio che avevamo già proposto durante la discussione del provvedimento ‘Casa': l'interpretazione autentica delle norme urbanistiche". Così la deputata Silvianel corso della dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico sulla legge: Disposizioni di interpretazione autentica in materiaed edilizia."Inoltre, questa norma, frutto del lavoro svolto in collaborazione con l'Anci, che ha sempre sostenuto la necessità di una maggiore chiarezza, rappresenta un passo avanti verso la rigenerazione urbana, verso città più sostenibili e a misura di cittadino, basate su un modello che mette al centro la qualità della vita e il rispetto dell'ambiente.