Gaeta.it - Sulmona onora le vittime dell’eccidio dei Limmari con la presenza del Presidente della Camera

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La commemorazionedei, avvenuto il 21 novembre 1943, ha visto la partecipazione deldei Deputati, Lorenzo Fontana. Un evento di grande significato, che ha unito la comunità dinel ricordo di 128 vite spezzate dalla guerra. La cerimonia ha offerto un’occasione per riflettere sull’importanzamemoria storica e sui valoripace egiustizia.La commemorazione e le parole delFontanaAll’81esima commemorazionedei, Lorenzo Fontana ha rivolto un messaggio toccante. Ilha sottolineato quanto sia cruciale non dimenticare lee ha esortato il pubblico a mantenere viva la loro memoria. Durante il suo intervento, ha messo in evidenza il ricordo dei bambini coinvolti nella tragedia, descrivendo la loro innocenza e l’ingiustiziamorte che li ha colpiti.