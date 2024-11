Ilrestodelcarlino.it - Studiosi a confronto su Malvasia. Viaggio nella ’Felsina pittrice’

Già dal 1560, la città di Bologna possedeva una delle più antiche guide artistiche italiane, la Graticola di Pietro Lamo, "per la prima volta data in luce" nel 1560. Novant’anni dopo, oltre all’utile compendio di Nicolò Alidosi, troviamo il grosso volume del prelato Antonio Masini, Bologna perlustrata, che unisce diversi generi turistico-letterari, dalla biografia, alla guida, all’almanacco. Ma i tempi erano propizi per l’immenso sforzo di Carlo Cesare, che, laureatosi in giurisprudenza nel 1638, si accostò fin da giovane alla pittura, seguendo una sorta di apprendistato presso i carracceschi Giacinto Campana e Giacomo Cavedoni. Nato nel 1616 da nobile famiglia,trascorse la maggior parte della sua vita a Bologna, a parte il lungo soggiorno a Roma, città in cui ebbe modo di approfondire la sua conoscenza dell’arte, della storia dell’arte e delle antichità.