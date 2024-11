Ilfattoquotidiano.it - Stella è tornata: tra ‘Tempo delle mele’ e saga di Antoine Doinel, un coming of age femminile da applausi

Una, cento, mille. Vi ricordate quel piccolo film francese distribuito dalla Sacher nel 2008 e diretto da Sylvie Verheyde con protagonista una undicenne sui generis, figlia di ruvidi baristi parigini, ammessa ad un collegio prestigioso ma ancorata alle sue radici popolari? Ecco,e si ritrova diciottenne nel 1984 a studiare per la maturità con in testa un baschetto da Black Panther, un filo sottile di intrigante rossetto sulle labbra, mille pensieri sul futuro, la disco, i ragazzi e una famiglia a pezzi.è innamorata (la produzione è del 2022, quindi 14 anni dopo, anche se esce ora in Italia) è il classico racconto di formazione dove l’acerba adolescenza della protagonista subisce gli scossoni del cuore, della passione e qui pure del ceto socio-economico.è del resto un personaggio adolescenziale atipico: silenziosa, sfuggente, determinata comunque ad essere attraente per i maschi, attenta a cadere sempre in piedi anche quando sono l’esaurita madre e il fedifrago padre e toglierle certezze psicologiche e materiali.