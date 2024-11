Universalmovies.it - Sonic 3 | Ancora valanga di nuovi poster dal film

Continua anche oggi il conto alla rovescia che porterà al lancio in rete del trailer di3, e con esso anche il rilascio difantastici.Dopo la prima ondata rilasciata ieri (la trovate visitando questo nostro indirizzo), Paramount Pictures ha diffuso in rete altri cinque: uno dedicato alla “famiglia Eggman” interpretata da Jim Carrey, e quattro ad ognuno degli alieni super veloci ispirati al celebre franchise videoluicothe Hedgehog.3 ICharacters3 Note di ProduzioneIlè stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il.Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, iarrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.