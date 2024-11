Scherma Coppa del Mondo fioretto femminile | 10 azzurre qualificate per il tabellone principale

Leggi su Sportface.it

Sono dieci lepresenti nelindividuale della tappa dideldiiniziata oggi a Tunisi. Erano già ammesse alla giornata di sabato in virtù nel ranking Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini e Francesca Palumbo. Fin dalla fase a gironi si sono aggiunte a loro Anna Cristino ed Erica Cipressa. Grazie ai successi nei tabelloni preliminari ad eliminazione diretta, poi, hanno staccato il pass per ilanche Camilla Mancini, Martina Sinigalia e Aurora Grandis. Niente da fare invece Irene Bertini battuta per 15-14 dalla giapponese Takeyama. Stop nel match delda 128 per Giulia Amore.Al maschile venerdì otto azzurri saliranno in pedana per cercare un posto nella giornata “clou” di sabato: Giulio Lombardi, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Tommaso Martini, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Federico Pistorio.