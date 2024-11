.com - Roma, grosso pino cade in Piazza dei Navigatori: nessun ferito

Unè caduto a, indei. Per fortuna l’episodio non ha causato feriti, ma avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Nellanel cuore dell’Eur un enormeè improvvisamente ceduto e si è abbattuto al centro della. L’albero, che sembrava resistere alla forza del tempo, è crollato intorno alle 7.05, proprio in un momento in cui laera solo parzialmente frequentata.unL’incidente, che avrebbe potuto avere esiti disastrosi, è avvenuto in un orario favorevole, evitando per conseguenze più gravi. La zona, di solito piuttosto trafficata, era semivuota, e i pochi passanti che si trovavano in quel momento nei pressi delsono riusciti a mettersi in salvo.In particolare, alcune persone che attendevano l’autobus nelle vicinanze della pensilina hanno avuto il tempo di allontanarsi appena hanno percepito i primi segni di cedimento dell’albero.