Ricerca oncologi e cardiologi | L' Italia è diciottesima in Ue per risorse ma alto livello trial

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - L'in Europa per spesa ine sviluppo, con l'1,33% in rapporto al Pil (l'obiettivo nell'Ue è il 3%) ma, anche con pochea disposizione, il valore della produzione scientifica del nostro Paese è ai vertici ainternazionale. L', infatti, è responsabile del 31% dei 2.169 studi autorizzati in Europa nel 2022 e continua a rappresentare un attore protagonista nellaclinica del Continente. Resta, però, il nodo cruciale dei ritardi nell'accesso alle nuove terapie. Oggi, tra l'autorizzazione aeuropeo e la rimborsabilità anazionale, trascorre ancora troppo tempo. Servono infatti circa 14 mesi (424 giorni), un valore in linea con quello medio europeo (432 giorni per Ue-13+Inghilterra) e migliore rispetto a Francia (527) e Spagna (661), ma nettamente peggiore della Germania (126), che è la più rapida nel rendere disponibili le nuove terapie.