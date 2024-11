Agi.it - Quindicenne suicida a Enna, si indaga sui cellulari dei compagni di scuola

AGI - Fiaccolata domani sera, alle 20, a Piazza Armerina per latrovata impiccata a un albero, a Piazza Armerina (), il 6 novembre scorso. Un'inchiesta è stata aperta per istigazione al suicidio e la procura di Caltanissetta, che coordina le indagini, ha disposto le analisi, tuttora in corso, su otto telefonini sequestrati ad alcunididell'adolescente che potrebbe essere stata vittima di bullismo e revenge porn. Su queipotrebbero esserci le tracce di chat e video intimi della ragazza. L'autopsia ha evidenziato "anomalie" rispetto all'ipotesi del suicidio che, peraltro, la famiglia ha sempre respinto, ritenendo piuttosto che sia stata uccisa. La "Fiaccolata in memoria di Larimar", come si legge dalla locandina diffusa dalla Curia, è organizzata dell'equipe di pastorale giovanile diocesana, in collaborazione con il comune di Piazza Armerina e la Polisportiva Armerina dove la giovane studentessa giocava a pallavolo.