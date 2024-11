Iltempo.it - Quale percorso turistico si può organizzare a Roma a bordo di un NCC?

Leggi su Iltempo.it

Con ogni probabilità una delle città più visitate al mondo è, la città eterna che è capace di conquistare tutti, anche i turisti più navigati. La capitale vanta sul suo territorio innumerevoli pezzi di storia, monumenti dall'inestimabile valore storico e culturale come ad esempio il Colosseo, l'Altare della patria, la colonna Traiana, l'ara Pacis e tantissimi altri ancora. Servirebbero settimane per poter ammirare e apprezzare per bene anche solo le più importanti opere presenti all'interno dei musei, chiese o in strada., di fatto, è un vero e proprio museo a cielo aperto, il che impone di essere particolarmente organizzati se si ha intenzione di fare un giro. Prima di partire, infatti, è consigliabile valutare bene come spostarsi per le strade della capitale in modo da poter guardare quanti più luoghi possibili.