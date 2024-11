Pronti alla denuncia Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti e la Rai diffidati | fatti serissimi

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’avventura diguida deldinon inizia nel migliore dei modi. Il Codacons ha fatto sapere di aver diffidato non solo, ma anche la Rai in vista della prossima edizione.svelerà la lista dei concorrenti il prossimo 2 dicembre durante il TG1 delle 20, le prime indiscrezioni sui nomi dei cantanti in gara stanno già facendo discutere.>> “Costretti a chiudere”. Stop al programma, la decisione di Mediaset è drastica. Amarissima per la conduttrice: “Non posso fare altro”Secondo i rumor, il numero dei Big potrebbe salire a 26, seguendo l’impostazione voluta dal precedente direttore artistico Amadeus.promette di essere un evento straordinario, con grandi ritorni, volti nuovi e una miscela di generi che riflette la ricchezza della scena musicale italiana.