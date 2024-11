Premier League | le migliori statistiche di sabato

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-20 23:35:35 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Latorna questo fine settimana dopo quella che sembra un’età.Ma con nuovi allenatori, nuovi contratti e nuove speranze su cui concentrarsi, cosa ci dicono lesull’azione di questo fine settimana?Ecco il meglio dei fatti delda Opta.Non ancora tu.Il Manchester City è di nuovo in prima pagina con la notizia che l’allenatore Pep Guardiola ha accettato di restare almeno per un’altra stagione. Il City, però, ha perso ciascuna delle ultime quattro partite in tutte le competizioni: la serie di sconfitte più lunga di Pep in tutta la sua carriera manageriale.Il leggendario allenatore non vorrà sapere che la sua città ha perso più partite di(sei) e concesso più gol in(22) contro il Tottenham Hotspur rispetto a qualsiasi altro avversario.