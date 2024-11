Quotidiano.net - Per controversie fino ai 25.000 euro c’è il giudice di pace: ma le cose stanno per cambiare

Roma, 21 novembre 2024 – Sono il corpo di magistrati più numeroso (1.230) e maggiormente diffuso sul territorio nazionale ma i giudici disono in affanno, e più ancora i cittadini che si rivolgono a loro per avere giustizia. Ildiappartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Attualmente ildiè competente per le cause aventi per oggetto: beni mobili il cui valore non ecceda i 10.000il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi i 25.000per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il limite di 15.493,71, con le eccezioni e le limitazioni previste dall'art.