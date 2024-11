Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Trieste-SIS Roma 10-8, Gragnolati sigla 7 gol!

Leggi su Oasport.it

La sesta giornata dellaA1divede cadere anche la SIS: nell’anticipo giocato ale capitoline cedono alle alabardate per 10-8 e non approfittano della battuta d’arresto dell’Orizzonte Catania, sconfitta ieri a Rapallo.Le giuliane, invece, restano l’unica formazione imbattuta in campionato e si portano a -2 dalla coppia di testa, ma con una gara da recuperare, quella del 14 dicembre in casa della Lazio: nel caso in cui si giunga in questa situazione di classifica al match,potrebbe issarsi da sola in vetta alla graduatoria.Il match di questa sera è molto equilibrato, e le ospiti arrivano in vantaggio al primo intervallo per 2-3, anche grazie al rigore di Vukovic parato da Sesena. Tra le fila dicontinua a segnare soltanto, che dopo le due reti della prima frazione ne mette a segno altre due nella seconda per il 4-4 di metà gara.