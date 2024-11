Lanazione.it - Nuovo look per 12 bagni pubblici a Firenze

, 21 novembre 2024 - Un restyling completo per 12cittadini. Lavori di riqualificazione ma anche interventi mirati alla sicurezza, con l’installazione di tornelli all’ingresso nella metà delle strutture, e un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Il tutto nell’ambito dei progetti “Feel Florence” con una linea di finanziamento del Ministero dei Turismo dedicato alle città siti Unesco che per questi specifici interventi ammonta a poco più di un milione di euro. “Con questi interventi metteremo a disposizione dei turisti ma anche dei fiorentini servizi rinnovati, moderni, migliorati anche dal punto di vista della sicurezza e del comfort – dichiara l’assessora al Decoro Caterina Biti –. Ci tengo poi a ricordare la dotazione dei fasciatoi per i disabili adulti, un segnale importante di attenzione per le persone con disabilità”.