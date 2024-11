Netanyahu | Cpi vuole un nuovo Dreyfus

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.44 "La decisione antisemita della Corte Penale Internazionale equivale al moderno processo. Israele respinge con disgusto le azioni e le accuse assurde e false della Corte Penale Internazionale, che è un organismo politico parziale e discriminatorio". Questo quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio del premier israeliano Benjamindopo il mandato d'arresto nei suoi confronti. Per il presidente israeliano Herzog, la Cpi segna "un giorno buio per la giustizia e l'umanità", è "oltraggiosa".