Gaeta.it - Napoli si prepara a ospitare Padelness, un evento senza precedenti per il mondo dello sport

si appresta a diventare il palcoscenico internazionale del padel con l', che si svolgerà dal 21 al 24 novembre 2024, presso la Mostra d'Oltremare. Questa fiera rappresenta un'importante fusione tra il padel e il fitness, portando nella città campana atleti provenienti da ben 15 paesi e un montepremi di 15.000 euro per il torneo Fip Rise Open, un'occasione imperdibile per gli appassionati di.La prima edizione disi distingue per essere la prima fiera in Italia a combinare ildel padel con quello del fitness, un progetto ideato da Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco. Questoavrà luogo nella caratteristica cornice della Mostra d'Oltremare, che si affaccia su Viale Kennedy, aprendo le sue porte dal mattino alla sera.