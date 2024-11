Oasport.it - MotoGP, Ducati non si ferma mai: nel 2025 vedremo già in pista la moto edizione 2027

La, come ben sappiamo, sta dominando in lungo ed in largo questa era della. Anzi, lo sta facendo in maniera più evidente anno dopo anno. Per sottolineare nella maniera migliore questo assunto è sufficiente citare i numeri del Mondiale 2024. Su 20 appuntamenti, infatti, ledella scuderia di Borgo Panigale hanno vinto 19 volte. Qualcosa di incredibile. Un risultato senza precedenti, corroborato da una sequela di podi che fa davvero spavento. Per i rivali si intende.Come si è arrivati a questo punto? Laha intrapreso una strada ben precisa, da anni. Stiamo parlando dell’essere più avanti nel tempo rispetto a tutti. Osare. A livello tecnico. Il direttore tecnico Luigi “Gigi” Dall’Igna ha imposto questo al suo staff di lavoro. Pensare sempre oltre. Anche per questo motivo, negli ultimi campionati, abbiamo visto l’abbassatore, le alette sul codone dellee tanto altro.