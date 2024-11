Mistermovie.it - Mister Movie | C’è una scena post-credits in Il Gladiatore 2?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo oltre due decenni dall’uscita del primo capitolo, Ridley Scott torna con2, un sequel tanto atteso quanto ambizioso. Questa volta, la storia si concentra su Lucius, il figlio di Massimo Decimo Meridio, il leggendariointerpretato da Russell Crowe nel film originale. Il giovane protagonista si ritrova catapultato nel cuore dell’Impero Romano, tra complotti, vendette e la lotta per la sopravvivenza.C’è unain Il2?La narrazione prende avvio in Numidia, dove Lucius vive prima che un’invasione romana sconvolga la sua vita. Portato a Roma, il giovane si addestra per diventare un, spinto dal desiderio di onorare il nome del padre. Ma la capitale dell’Impero è un luogo di insidie, dove tradimenti e segreti si annidano a ogni angolo.