Gaeta.it - Milano Cortina 2026: Un evento olimpico unico tra montagna e metropoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara ad essere unsenza precedenti nella storia delle Olimpiadi invernali. La scelta di ospitare i Giochi non solo nelle montagne, ma anche in diverse areetane, segna una nuova era per lo sport italiano. In questo contesto, i due principali centri olimpici saranno affiancati da luoghi pittoreschi e storici che garantiranno una copertura totale di oltre 22.000 chilometri quadrati. Scopriamo insieme i dettagli delle varie località coinvolte e come si stanno preparando a questo grande.Unall’insegna dell’inclusivitàLe Olimpiadi dirappresentano un passo significativo verso unrealmente inclusivo, coinvolgendo tre regioni italiane: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Questa ampia distribuzione territoriale permette di abbracciare l’intero paesaggio italiano, donando alla manifestazione un caratteree accessibile.